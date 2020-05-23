Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 434

Таким образом, восьмой день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тысяч человек, следует из данных штаба. С начала вспышки заболевания в стране подтверждены 335 882 случая.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 434, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Суточный рост числа инфицированных в России составил 2,9% против 2,8% днем ранее.

Новые 846 случаев выявлены в Московской области, 363 - в Санкт-Петербурге, 353 - в Ростовской области, 211 - в Нижегородской области, 171 - в Свердловской области, 148 -в Красноярском крае, 127 - в Республике Дагестан, 125 - в Калужской области, 115 - в Ярославской области, 107 - в Волгоградской области, 103 - в Брянской области, 102 - в Пензенской области и 100 - в Якутии. Симптомов нет у 3966 (42%) новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, достигло 107 936 человек, за сутки выписаны 8 111 пациентов.

В частности, за сутки выписаны 464 человека в Московской области, 288 - в Ямало-Ненецком АО, 265 - в Санкт-Петербурге, 251 - в Нижегородской области, 144 - в Свердловской области, 127 - в Татарстане, 120 - в Дагестане.

Согласно данным штаба, общее число летальных исходов достигло 3 388 человек. За сутки умерли 139 человек против 150 днем ранее. Так, 12 человек умерли в Московской области, 9 - в Омской области, 6 - в Санкт-Петербурге, 5 - в Республике Дагестан, по три человека - в Нижегородской области и Красноярском крае, по два - в Калужской, Саратовской, Свердловской, Новосибирской областях, Ханты-Мансийском АО и Забайкальском крае.