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Пандемия коронавируса нового типа
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Число вылечившихся после коронавируса в Москве превысило количество новых заразившихся

В столице выявили 3 190 случаев инфицирования

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новые 3 190 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, при этом за сутки был выписан 3 831 пациент. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Таким образом, число выписанных по выздоровлению превысило число новых выявленных случаев. Суточный рост в столице составил 2%, днем ранее он был на уровне 1,9%. Ежедневный прирост в столице неделю не превышает 4 тыс. человек.

Выздоровели на данный момент в Москве 47 413 человек. Умерли за сутки 67 человек, всего в столице зафиксированы 1 934 смерти с начала вспышки.

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