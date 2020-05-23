Коэффициент распространения коронавируса в России почти достиг 1

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в субботу вырос с 0,79 до 0,83, впервые с 15 мая превысив уровень, рекомендованный Роспотребнадзором для перехода ко второму этапу снятия ограничений. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент также вырос на 0,04, до 0,97.

Из десяти регионов, где больше всего заболевших, коэффициент оказался ниже единицы лишь в пяти. Помимо Москвы это Подмосковье (0,95), Санкт-Петербург (0,87), Нижегородская область (0,83) и в Краснодарский край (0,97).

В Красноярском крае, где на крупнейшем в стране золотодобывающем предприятии произошла масштабная вспышка коронавирусной инфекции, показатель вырос с 3,33 до 3,36. В Дагестане, где за сутки выявлено 127 случаев заражения, коэффициент поднялся до 1,18.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.