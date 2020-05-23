Раненный в ходе спецоперации в Дагестане боец Росгвардии находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Росгвардеец, получивший ранение в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана, находится в тяжелом состоянии. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В ходе боестолкновения получил ранение 38-летний военнослужащий Росгвардии. <...> Незамедлительно организована эвакуация раненого в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь, проведено несколько операций. В настоящее время состояние росгвардейца оценивается как стабильно тяжелое", - сказали в пресс-службе.

В Росгвардии отметили, раненый является опытным военнослужащим, который служит в войсках более 15 лет. Он неоднократно выполнял служебно-боевые задачи, сопряженные с риском для жизни, на территории Северо-Кавказского региона.

22 мая в ходе спецоперации Хасавюртовском районе Дагестана была обнаружена группа их шести боевиков, которые при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты были нейтрализованы. Как сообщали в Национальном антитеррористическом комитете, ликвидированные боевики были связаны с запрещенной в РФ международной террористической организацией "Исламское государство", координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.