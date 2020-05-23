Число вылечившихся после заражения коронавирусом в Калининграде превысило 500

КАЛИНИНГРАД, 23 мая. /ТАСС/. В Калининградской области за сутки выписаны из больниц 59 человек, вылечившихся после госпитализации с подтвержденным заражением новым коронавирусом. Общее число вылечившихся с начала пандемии в регионе превысило 500, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"За прошедшие сутки из больниц в Калининграде выписаны 59 человек, заразившихся COVID-19. Это самое большое число вылечившихся и выписанных за сутки с начала пандемии. Всего на 23 мая в области выздоровели 530 человек с подтвержденным заражением новым коронавирусом", - уточнили ТАСС в штабе.

По данным штаба, на 23 мая в области подтверждено 1 158 случаев заражения коронавирусом, в том числе 41 за прошедшие сутки. Выздоровели 530 человек, умерли - 18, остаются под медицинским наблюдением 3 156 человек, в том числе 166 в условиях обсерватора.

В борьбе с коронавирусом в области задействованы мощности Областной инфекционной больницы, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Центральной городской клинической больницы, городской больницы номер 4 и Центра специализированных видов медицинской помощи (ЦСВМП) в Калининграде. В системе здравоохранения региона развернуто 1 012 мест для лечения зараженных коронавирусом и продолжается их наращивание. Также могут быть задействованы места в медицинском центре Минобороны РФ, который был сдан в эксплуатацию 15 мая. Все заразившиеся проходят лечение в условиях стационаров.