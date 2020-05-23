Число выздоровевших россиян с коронавирусом выросло почти втрое быстрее числа заразившихся

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число уже выздоровевших пациентов с коронавирусом в России за сутки возросло на 8,1%, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. Прирост количества случаев заражения оказался почти втрое меньше - 2,9%.
В России выявили еще 9 434 заразившихся - на 6% больше, чем днем ранее. Восьмой день подряд в стране обнаруживают меньше 10 тыс. инфицированных в сутки.
Общее число случаев заражения достигло 335 882. В Бразилии, занимающей третье место в мире по количеству заразившихся, подтвердили 330 890 случаев. Вполне вероятно, что она обойдет Россию и выйдет на вторую позицию после США уже в ближайшие дни.
На 100 тыс. россиян приходится около 229 инфицированных. При этом на 100 тыс. жителей страны проведено уже 5 724 теста на коронавирус - всего в России выполнили уже более 8,4 млн таких исследований.
Коэффициент распространения инфекции растет
Суточный рост числа инфицированных в России остается низким - в субботу он составил 2,9% против 2,8% днем ранее. В Москве показатель также немного увеличился - с 1,9% до 2%.
Однако коэффициент распространения коронавируса, который является одним из ключевых индикаторов ситуации, растет второй день подряд. В России он достиг 0,97, хотя еще в пятницу равнялся 0,93.
В столице он поднялся с 0,79 до 0,83 и превысил уровень, при котором, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, власти могут начать переход ко второму этапу смягчения ограничительных мер.
Выздоравливают все больше
За сутки в России вылечились еще 8 111 пациентов с коронавирусом, всего с начала вспышки - 107 936. Это более 32% всех инфицированных.
Доля выздоровевших продолжает уверенно расти - еще в пятницу она составляла 30,6%, а в четверг - 29,2%.
В Москве число вылечившихся за сутки вновь превысило количество выявленных случаев - 3 831 против 3 190. Всего в столице выздоровели уже 47 413 человек.
Таким образом, число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение, в Москве вновь снизилось и составило 112 050.
Рост смертности
Условный уровень смертности из-за коронавирусной инфекции в России продолжает медленно расти. В субботу, по подсчетам ТАСС, он достиг 1,01%. За сутки умерли 139 человек (второй показатель с начала вспышки), всего - 3 388.
О росте смертности по итогам мая в пятницу предупредила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Ранее такой прогноз давал мэр Москвы Сергей Собянин, который связывал это с "накапливающимся объемом" больных в тяжелом состоянии. В столице смертность тоже увеличивается - в субботу она достигла 1,2%, тогда как неделю назад находилась на уровне 1,03%. Всего в городе из-за коронавируса умерли 1 934 человека.
Могли переболеть до 20%
Первые результаты тестов на наличие антител к коронавирусу показывают, что перенести коронавирусную инфекцию могли куда больше, чем 0,23% населения, у которых инфекцию подтвердили лабораторно.
Власти Москвы сообщили, что из более чем 50 тысяч обследованных жителей столицы антитела класса G, которые как раз возникают у человека уже переболевшего, выявили у 12,5%.
Это согласуется с результатами, полученными компанией "Инвитро": она сообщала, что антитела есть у 14% из 40 тысяч человек, сдавших анализы в ее офисах.
По оценке директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, результаты московского скрининга показывают, что перенести коронавирус могли до 20% жителей столицы, то есть ближе к 2,5 млн человек.