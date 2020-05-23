Число выздоровевших россиян с коронавирусом выросло почти втрое быстрее числа заразившихся

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число уже выздоровевших пациентов с коронавирусом в России за сутки возросло на 8,1%, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. Прирост количества случаев заражения оказался почти втрое меньше - 2,9%.

В России выявили еще 9 434 заразившихся - на 6% больше, чем днем ранее. Восьмой день подряд в стране обнаруживают меньше 10 тыс. инфицированных в сутки.

Общее число случаев заражения достигло 335 882. В Бразилии, занимающей третье место в мире по количеству заразившихся, подтвердили 330 890 случаев. Вполне вероятно, что она обойдет Россию и выйдет на вторую позицию после США уже в ближайшие дни.

На 100 тыс. россиян приходится около 229 инфицированных. При этом на 100 тыс. жителей страны проведено уже 5 724 теста на коронавирус - всего в России выполнили уже более 8,4 млн таких исследований.

Коэффициент распространения инфекции растет

Суточный рост числа инфицированных в России остается низким - в субботу он составил 2,9% против 2,8% днем ранее. В Москве показатель также немного увеличился - с 1,9% до 2%.

Однако коэффициент распространения коронавируса, который является одним из ключевых индикаторов ситуации, растет второй день подряд. В России он достиг 0,97, хотя еще в пятницу равнялся 0,93.

В столице он поднялся с 0,79 до 0,83 и превысил уровень, при котором, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, власти могут начать переход ко второму этапу смягчения ограничительных мер.

Выздоравливают все больше

За сутки в России вылечились еще 8 111 пациентов с коронавирусом, всего с начала вспышки - 107 936. Это более 32% всех инфицированных.