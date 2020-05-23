В Минздраве Татарстана заявили, что в загоревшейся палате в больнице аппаратов ИВЛ не было

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Палата больницы Зеленодольска в Татарстане, из-за пожара в которой погибли три пациента, не была оснащена аппаратами ИВЛ. По уточненным данным, в результате возгорания пострадали два человека, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Происшествие не связано с аппаратами ИВЛ, в загоревшейся палате их не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы не лечили. Причину пожара установит Госпожнадзор. <…> Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.