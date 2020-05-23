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В Минздраве Татарстана заявили, что в загоревшейся палате в больнице аппаратов ИВЛ не было

По информации ведомства, в том корпусе медучреждения не лечили пациентов с коронавирусом

КАЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Палата больницы Зеленодольска в Татарстане, из-за пожара в которой погибли три пациента, не была оснащена аппаратами ИВЛ. По уточненным данным, в результате возгорания пострадали два человека, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Происшествие не связано с аппаратами ИВЛ, в загоревшейся палате их не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы не лечили. Причину пожара установит Госпожнадзор. <…> Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

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Пожар произошел 22 мая в палате отделения сосудистой хирургии, сотрудниками больницы были эвакуированы 90 человек. После инцидента пациенты больницы распределены по другим отделениям, часть из них отпущена домой. Погибли три человека. Также в Минздраве уточнили, что в пожаре пострадали два человека, они в удовлетворительном состоянии, ранее сообщалось о четырех пострадавших. Один из них умер в реанимации ночью в субботу, состояние другого больше не вызывает опасений медиков. 

По факту пожара прокуратура Татарстана начала проверку, в ходе которой будут установлены причины возгорания, оценено соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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