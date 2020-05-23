Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Петербурге превысило 3 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Число выписанных пациентов в Санкт-Петербурге, у которых было выявлено заражение коронавирусом, в субботу превысило 3 тыс. человек, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Согласно данным штаба, за последние сутки в городе из больниц выписали 265 человек, общее число выписанных за весь период пандемии составило 3 124, что составляет около 24% от общего числа выявленных случаев заражения - 12 955, в том числе 363 за последние сутки. По числу заражений город находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья.
От последствий, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, в городе умерли 113 человек, шесть - за последние сутки.
В Петербурге для предотвращения распространения коронавируса властями был введен ряд ограничений, в частности, всем пожилым людям предписано соблюдать самоизоляцию, а также запрещено посещение парков и скверов. Кроме того, в общественных местах введено обязательное ношение масок и перчаток. Губернатор Петербурга Александр Беглов на этой неделе сообщал, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в городе нет и до 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения.