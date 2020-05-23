Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Петербурге превысило 3 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Число выписанных пациентов в Санкт-Петербурге, у которых было выявлено заражение коронавирусом, в субботу превысило 3 тыс. человек, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, за последние сутки в городе из больниц выписали 265 человек, общее число выписанных за весь период пандемии составило 3 124, что составляет около 24% от общего числа выявленных случаев заражения - 12 955, в том числе 363 за последние сутки. По числу заражений город находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья.