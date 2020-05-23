Минздрав полностью обеспечит Дагестан средствами для борьбы с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ полностью обеспечит Дагестан лекарствами для лечения коронавирусной в ближайшее время, сообщили в субботу в пресс-службе регионального Минздрава после совещания замминистра здравоохранения РФ с министром здравоохранения Дагестана.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко прибыл с рабочим визитом в Дагестан, он провел совещание с министром здравоохранения республики Джамалудином Гаджиибрагимовым. Как отмечается, темой обсуждения стали вопросы лекарственного обеспечения, увеличения объемов проводимых исследований на коронавирсную инфекцию. "Минздрав России уже направил в республику необходимые медикаменты, используемые для лечения COVID-19, в ближайшее время потребность в них будет полностью удовлетворена. Решается и вопрос обеспечения препаратами пациентов, находящихся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве отметили, что за последние 10 дней в регионе в три раза выросли объемы проводимых тест-исследований на новую коронавирусную инфекцию. "На сегодняшний день в республике проводится порядка 2 200 тестирований на COVID-19 в смену и их объемы будут еще наращивать", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что специалистами республиканского Минздрава достигнута договоренность с производителями тест-систем о дополнительных поставках в республику.

Как отмечается, Фисенко и Гаджиибрагимов обсудили оснащение трех госпиталей, строительство которых в Дагестане по поручению президента страны ведет Минобороны. "Мы скорректировали заявку, чтобы эти три госпитали гармонично встроились в систему здравоохранения республики в последующем", - цитирует Фисенко пресс-служба.

Замминистра здравоохранения РФ призвал жителей республики соблюдать социальное дистанцирование. "Так мы сможем защитить не только своих близких, но и снять напряжение с медицинских организаций, куда не будет одномоментно поступать большое количество заболевших", - приводит его слова пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с правительством Дагестана разработать и утвердить до 25 мая план мероприятий по улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике. В частности, медорганизации Дагестана должны быть обеспечены достаточным числом медработников, необходимым оборудованием, санитарным транспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты, а также другими средствами, необходимыми для профилактики и лечения COVID-19. Также на территории республики должно контролироваться соблюдение ограничительных мер и создаваться условия для безопасной работы медицинских и иных организаций.