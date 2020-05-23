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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил усилить контроль над рисками распространения коронавируса на месторождениях

Очаги распространения заболевания среди работников вахтовым методом были зафиксированы на ряде крупных нефтегазовых месторождений

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в срок до 15 июня усилить контроль за распространением новой коронавирусной инфекции на объектах ТЭК, функционирующих вахтовым методом. О таком поручении говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

"Обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на функционирующих вахтовым методом производственных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса", - говорится в документе.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в России на ряде крупных нефтегазовых месторождений были зафиксированы очаги распространения среди работников вахтовым методом. Так, в середине апреля был введен карантин на Чаяндинском месторождении в Якутии, 20 мая он был снят после стабилизации ситуации. Также десятки вахтовиков заразились коронавирусом на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе, республики Коми, Иркутской области.

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Путин, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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