Путин поручил усилить контроль над рисками распространения коронавируса на месторождениях

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в срок до 15 июня усилить контроль за распространением новой коронавирусной инфекции на объектах ТЭК, функционирующих вахтовым методом. О таком поручении говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

"Обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на функционирующих вахтовым методом производственных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса", - говорится в документе.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в России на ряде крупных нефтегазовых месторождений были зафиксированы очаги распространения среди работников вахтовым методом. Так, в середине апреля был введен карантин на Чаяндинском месторождении в Якутии, 20 мая он был снят после стабилизации ситуации. Также десятки вахтовиков заразились коронавирусом на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе, республики Коми, Иркутской области.