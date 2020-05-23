Власти Дагестана передали Минобороны земельные участки для инфекционных госпиталей

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана передали Минобороны РФ в безвозмездное пользование на 11 месяцев три земельных участка общей площадью более 70 тысяч квадратных метров для строительства трех инфекционных госпиталей, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства по земельным и имущественным отношениям.
"Распоряжением № 208 от 22 мая министерство предоставило в безвозмездное пользование земельные участки на период строительства объектов здравоохранения сроком на 11 месяцев ФКП "УЗКС Минобороны РФ" для строительства инфекционных госпиталей", - сообщили в министерстве.
По словам собеседника, участки, находящиеся в государственной собственности расположены в Хасавюртовском районе (25 455 кв. м), в Каспийске (26 567 кв. м на территории городской больницы) и в Дербенте (19 900 кв. м).
Ранее в Минобороны сообщили, что в республику будут переброшены два полевых госпиталя на 200 мест. Один полевой госпиталь на 100 мест уже развернут в Буйнакске. Ожидается, что второй будет развернут в селе Ботлих.
По поручению президента РФ Владимира Путина в Дагестане силами Минобороны РФ также будут построены три госпиталя, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Планируется, что их возведение будет завершено до 30 июня.
По информации республиканского оперативного штаба, в Дагестане на 23 мая подтверждено 3 982 случая заражения коронавирусом (за сутки были выявлены 127 новых случаев), число летальных исходов достигло 70, выздоровело 3 002 человека.