Власти Дагестана передали Минобороны земельные участки для инфекционных госпиталей

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана передали Минобороны РФ в безвозмездное пользование на 11 месяцев три земельных участка общей площадью более 70 тысяч квадратных метров для строительства трех инфекционных госпиталей, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства по земельным и имущественным отношениям.

"Распоряжением № 208 от 22 мая министерство предоставило в безвозмездное пользование земельные участки на период строительства объектов здравоохранения сроком на 11 месяцев ФКП "УЗКС Минобороны РФ" для строительства инфекционных госпиталей", - сообщили в министерстве.

По словам собеседника, участки, находящиеся в государственной собственности расположены в Хасавюртовском районе (25 455 кв. м), в Каспийске (26 567 кв. м на территории городской больницы) и в Дербенте (19 900 кв. м).