В Петербурге для пациентов с коронавирусом подготовили 300 коек в двух медучреждениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Окружной военный госпиталь и психиатрическая больница имени Кащенко в Санкт-Петербурге подготовили дополнительные 300 коек для приема пациентов с коронавирусом. Общее число медучреждений в городе, где оказывают помощь заразившимся, увеличилось до 23, сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

"Количество медицинских учреждений в Санкт-Петербурге, принимающих больных с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 23", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в 442-м окружном военном госпитале для пациентов с коронавирусом приготовлено 50 коек, где уже со вчерашнего дня принимают зараженных. "Туда в первую очередь будут госпитализировать пенсионеров Министерства обороны, гражданский персонал Министерства обороны, членов семей военнослужащих и призывников военных комиссариатов", - отметили в Смольном.