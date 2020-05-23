В Петербурге для пациентов с коронавирусом подготовили 300 коек в двух медучреждениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Окружной военный госпиталь и психиатрическая больница имени Кащенко в Санкт-Петербурге подготовили дополнительные 300 коек для приема пациентов с коронавирусом. Общее число медучреждений в городе, где оказывают помощь заразившимся, увеличилось до 23, сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.
"Количество медицинских учреждений в Санкт-Петербурге, принимающих больных с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 23", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в 442-м окружном военном госпитале для пациентов с коронавирусом приготовлено 50 коек, где уже со вчерашнего дня принимают зараженных. "Туда в первую очередь будут госпитализировать пенсионеров Министерства обороны, гражданский персонал Министерства обороны, членов семей военнослужащих и призывников военных комиссариатов", - отметили в Смольном.
В отделении психбольницы имени П.П. Кащенко на набережной реки Фонтанки развернуто 250 коек, учреждение начинает прием пациентов в субботу. "Туда будут госпитализировать пациентов с установленными психическими расстройствами, нуждающихся в лечении в психиатрическом стационаре и у которых имеется лабораторно подтвержденная инфекция COVID-19 без клинических проявлений или с легкими клиническими проявлениями", - отметили в пресс-службе.
В пятницу в администрации города сообщали, что из более чем 9 тыс. коек в 21 больнице, предназначенных для приема больных с коронавирусной инфекцией, свободными остаются лишь 11%. Из-за этого в городе пока нельзя переходить к смягчению ограничительных мер, которые ввели власти для предотвращения распространения инфекции.
На развертывание коечного фонда для пациентов с коронавирусом из федерального бюджета в Петербург поступило 4,3 млрд рублей. Еще 3,5 млрд на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции, на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты выделили из бюджета города.
По последним данным в Санкт-Петербурге выявлено 12 955 случаев заражения, в том числе 363 за последние сутки. По числу заражений город находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья. От последствий, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, в городе умерли 113 человек, выздоровели 3 124 человека.