Число заразившихся коронавирусом в Тульской области превысило 3 тыс. человек

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области достигло 3 005 человек. Об этом в субботу сообщает оперативный штаб региона.

"За все время заболели 3 005 человек, плюс 90 случаев за последние сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число заразившихся в Туле - 1 105, Щекинском районе - 230, Новомосковске - 222, наименьшее - в Суворовском и Арсеньевском - по 11, Дубенском - 6. Выздоровели, по данным регионального оперативного штаба, 1 182 человека, 78 - за последние сутки. Умерли 20 человек.

Ранее отметку в 3 тыс. заразившихся коронавирусом в Центральном федеральном округе (за исключением Москвы и Московской области) перешагнула Калужская область, где к 23 мая, по данным оперштаба региона, выявлено 3 246 заразившихся.