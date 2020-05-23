Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми в размере 5 и 10 тыс. рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ подписало распоряжение о выделении на выплаты семьям с детьми в размере 5 и 10 тыс. рублей около 222,1 млрд рублей. На сайте кабмина опубликован соответствующий документ.

"Выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: в размере 24 949 334 тыс. рублей - на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года; в размере 197 209 800 тыс. рублей - на осуществление единовременной выплаты в размере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года)", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что выплаты касаются порядка 1,6 млн детей в возрасте до трех лет и порядка 19 млн детей в возрасте от трех до 16 лет.

Выплаты предусмотрены поправками в указ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", который подписал 11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин.

Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.