Вспышка коронавируса произошла на предприятии "Газпрома" в Кировской области

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Карантин введен на одном из предприятий "Газпрома" в Малмыжском районе Кировской области из-за вспышки коронавируса, заразились более 30 человек. Предприятие должно перейти на вахтовый режим работы, сообщили журналистам в субботу в оперштабе региона.
"В Малмыжском районе рост заболевших вызван вспышкой на одном из предприятий ПАО "Газпром". Выписано постановление Роспотребнадзора, все работники предприятия и контактные с ними пройдут карантинные мероприятия. Предприятие должно срочно перейти на вахтовый метод работы. В понедельник ситуация будет детально рассмотрена на заседании оперативного штаба при правительстве Кировской области", - говорится в сообщении оперштаба.
В пресс-службе правительства области ТАСС сказали, что обследование сотрудников продолжается. "Более 30 человек заражены на предприятии в Малмыжском районе, остальные обследуются, они помещены на карантин. Есть заболевшие среди контактных жителей района", - сообщила руководитель пресс-службы Светлана Удельная.
По данным оперштаба области, на Вятскополянский, Малмыжский и Уржумский районы приходится около 300 случаев заражения коронавирусом, ситуация в этих муниципалитетах остается наряженной. Все пациенты в тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, госпитализированы из Вятскополянского района.
В регионе к 23 мая зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных инфицирований - 1263, умерли 8 человек.