Вспышка коронавируса произошла на предприятии "Газпрома" в Кировской области

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Карантин введен на одном из предприятий "Газпрома" в Малмыжском районе Кировской области из-за вспышки коронавируса, заразились более 30 человек. Предприятие должно перейти на вахтовый режим работы, сообщили журналистам в субботу в оперштабе региона.

"В Малмыжском районе рост заболевших вызван вспышкой на одном из предприятий ПАО "Газпром". Выписано постановление Роспотребнадзора, все работники предприятия и контактные с ними пройдут карантинные мероприятия. Предприятие должно срочно перейти на вахтовый метод работы. В понедельник ситуация будет детально рассмотрена на заседании оперативного штаба при правительстве Кировской области", - говорится в сообщении оперштаба.