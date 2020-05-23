На Кузбассе возобновили оказание плановой медпомощи, прекращенное из-за пандемии

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Медорганизации Кемеровской области начали поэтапно возобновлять плановую медицинскую помощь жителям региона, прекращенную из-за пандемии коронавируса 31 марта. На первом этапе дополнительные услуги смогут получить люди, ранее перенесшие инфаркт и инсульт, также разрешается на срок до 4 дней госпитализировать пациентов в больницы и дневные стационары, сообщили журналистам в пресс-службе правительстве края со ссылкой на главу региона Сергея Цивилева.

"Медицинские организации Кузбасса начинают поэтапно расширять оказание плановой помощи. На первом этапе расширяется помощь в отделениях, где проводится медицинская реабилитация пациентам, ранее перенесшим инсульт и инфаркт. Кроме того, возобновляется плановая работа дневных стационаров и больниц, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях, не требующих длительной госпитализации (не более 4 дней), и с использованием технологий, выполняемых без проведения искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второй этап наступит при снижении заболеваемости - возобновятся все хирургические операции, кроме тех, что требуют длительного нахождения в стационарах. Когда коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до момента его изоляции) не будет превышать 0,5, плановая госпитализация будет осуществляться в полном объеме.

С 31 марта в Кемеровской области из-за пандемии коронавируса начали вводить ограничения: рекомендовалось соблюдать режим самоизоляции, приостановили работу заведения общепита и культурных учреждений и ТЦ, был введен запрет на проведение массовых мероприятий, была также временно приостановлена плановая госпитализация. С 12 мая началась поэтапная отмена введенных ограничений. Открыты парки, скверы и набережные, спортивные площадки и стадионы на улице, возобновили работу объекты торговли, за исключением торговых центров.

В Кемеровской области эпидемиологическая ситуация остается одной из самых благополучных по всей Сибири. По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе зарегистрировано 406 случаев заражения коронавирусом, в том числе 15 за последние сутки. В регионе 138 человек выздоровели, 7 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков в стационарах.