Число случаев коронавирусной инфекции в Архангельской области превысило 1 тыс.

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Архангельской области превысило тысячу. Об этом в субботу сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.

"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 94 новых случая COVID-19. Таким образом, по состоянию на 23 мая, общее число заболевших составило 1 066 человек, из них 403 уже выздоровели и выписаны из больниц ", - сообщили журналистам.