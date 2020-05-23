{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев коронавирусной инфекции в Архангельской области превысило 1 тыс.

В регионе выявили 94 новых случая заражения

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Архангельской области превысило тысячу. Об этом в субботу сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.

"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 94 новых случая COVID-19. Таким образом, по состоянию на 23 мая, общее число заболевших составило 1 066 человек, из них 403 уже выздоровели и выписаны из больниц ", - сообщили журналистам.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Аппараты ИВЛ "Авента-М" протестированы в аварийных условиях
Аппараты исследовала спецкомиссия после инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга
Читать полностью