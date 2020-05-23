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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

Родственники жертв авиакатастрофы в Пакистане получат денежные компенсации

Они получат 1 млн пакистанских рупий от "Международных авиалиний Пакистана" и 5,5 млн пакистанских рупий от страховой компании

ИСЛАМАБАД, 23 мая. /ТАСС/. Родственники погибших в результате крушения самолета в Карачи получат выплаты от страховой компании и авиаперевозчика. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" Абдулла Хан.

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"Родственники жертв крушения самолета получат 1 млн пакистанских рупий в качестве денежной компенсации от "Международных авиалиний Пакистана" и 5,5 млн пакистанских рупий от страховой компании (примерно $6,2 тыс. и $34,1 тыс. соответственно - прим. ТАСС)", - рассказал Хан. "Жители разрушенных домов также получат компенсацию ущерба от правительства Пакистана, - добавил он. - Размер данных выплат будет утвержден после оценки стоимости ущерба".

Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" за несколько минут до посадки в жилом районе вблизи международного аэропорта Карачи. На борту было около сотни человек.

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ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
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