Вывозной рейс из Еревана с россиянами на борту приземлился в Воронеже

ТАСС, 23 мая. Самолет, который привез из Еревана 109 жителей 15 регионов России, приземлился в субботу в аэропорту Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

"В аэропорту Воронежа приземлился борт из Еревана со 109 пассажирами на борту (авиакомпания "Армения"). По предварительным данным, это жители более 15 регионов России (включая 22 наших земляков)", - говорится в сообщении.

После прибытия пассажиров начали осматривать сотрудники управления Роспотребнадзора по региону. После этого их отправят в регионы проживания для обязательного двухнедельного карантина. Для тех, кто не сможет обеспечить самоизоляцию, правительство Воронежской области подготовило обсерватор "Немецкая слобода". В случае, если у кого-то будет температура или признаки ОРВИ, их отправят в медицинские учреждения области.

"Мы уже имели опыт маршрутизации прилетевших из-за рубежа, когда встречали борт из Таиланда. Сегодня все службы, включая санитарную, работают четко по инструкции и обеспечат безопасность как пассажиров, так и круга их контактов. Благодарю всех за эту межведомственную работу, а прибывшим желаю здоровья и без тревог и неудобств пройти через обязательный режим самоизоляции", - цитирует пресс-служба губернатора Воронежской области Александра Гусева.