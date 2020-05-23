{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вывозной рейс из Еревана с россиянами на борту приземлился в Воронеже

На борту находились 109 жителей 15 регионов России

ТАСС, 23 мая. Самолет, который привез из Еревана 109 жителей 15 регионов России, приземлился в субботу в аэропорту Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В аэропорту Воронежа приземлился борт из Еревана со 109 пассажирами на борту (авиакомпания "Армения"). По предварительным данным, это жители более 15 регионов России (включая 22 наших земляков)", - говорится в сообщении.

После прибытия пассажиров начали осматривать сотрудники управления Роспотребнадзора по региону. После этого их отправят в регионы проживания для обязательного двухнедельного карантина. Для тех, кто не сможет обеспечить самоизоляцию, правительство Воронежской области подготовило обсерватор "Немецкая слобода". В случае, если у кого-то будет температура или признаки ОРВИ, их отправят в медицинские учреждения области.

"Мы уже имели опыт маршрутизации прилетевших из-за рубежа, когда встречали борт из Таиланда. Сегодня все службы, включая санитарную, работают четко по инструкции и обеспечат безопасность как пассажиров, так и круга их контактов. Благодарю всех за эту межведомственную работу, а прибывшим желаю здоровья и без тревог и неудобств пройти через обязательный режим самоизоляции", - цитирует пресс-служба губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Альфа-банк поощрит сотрудников за действия во время захвата отделения в Москве
По словам руководства банка, работники отделения действовали по инструкции, что позволило избежать массового захвата заложников
Читать полностью