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Пандемия коронавируса нового типа

Тест певицы Сати Казановой на коронавирус дал отрицательный результат

Ранее СМИ писали о заражении певицы и ее семьи

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Коронавирус не подтвердился у российской певицы Сати Казановой. Об этом артистка сообщила ТАСС в субботу.

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Ранее "Московский комсомолец" сообщил о заражении певицы и ее семьи.

В разговоре с ТАСС Казанова подтвердила, что недавно действительно почувствовала недомогание. "У меня полтора дня держалась температура со слабостью и ломотой. Скорее всего, это вирусная история. Я думаю, что меня заразили мама с сестрой Марьяной, которые тоже переболели. Тесты не подтверждают, что это COVID", - сообщила Казанова, уточнив, что результат теста был получен накануне.

Сати Казанова стала известна после участия в телепроекта "Фабрика звезд" в 2002 году, после которого выступала с женской поп-группой "Фабрика". В 2010 году покинула коллектив и с тех пор выступает сольно.

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