В астраханском доме престарелых произошла вспышка коронавируса

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов, они госпитализированы. Одна из проживающих с подтвержденным диагнозом умерла в больнице, сообщает пресс-служба администрации губернатора в субботу.

В четверг 21 мая в областном доме для престарелых выявили очаг коронавируса. Тест дал положительный результат у 71-летней постоялицы, она была госпитализирована в госпиталь с признаками ОРВИ.

"В АМОКБ (Александро-Мариинская областная клиническая больница - ТАСС) госпитализировано 14 проживающих, в областную инфекционную больницу - 16 проживающих и 13 сотрудников дома-интерната. Одна из госпитализированных - пациентка АМОКБ 1949 года рождения с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией - сегодня скончалась", - говорится в сообщении.

Губернатор Игорь Бабушкин обратился в прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку и привлечь виновных к ответственности, уточнили в пресс-службе.

Всего, как уточнили в администрации, в социальном учреждении проживают 240 подопечных. Их продолжают обследовать на коронавирус. Точные данные будут предоставлены 24 мая, добавили в пресс-службе.

"Одной из главных проблем является невыполнение протоколов и должностных регламентов. В соответствии с ними, руководство дома-интерната было обязано сообщить о факте заражения в министерство здравоохранения. По сути, в течение нескольких дней на проблему не реагировали", - приводит пресс-служба слова председателя правительства Астраханской области Александра Шарыкина.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1348 случаев заражения коронавирусом. За все время выздоровели 656 человек, 11 пациентов умерли.