Митрополит Иларион заявил, что решение о допуске людей в храмы примут светские власти

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) будет открывать доступ верующих в храмы, в соответствии с принятыми светскими властями на этот счет решениями, исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе. Об этом заявил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Решения будут приниматься в соответствии с эпидемической ситуацией в каждом конкретном месте, и мы, принимая решение, будем следовать рекомендациям санитарных властей. <…> Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время, в самые ближайшие дни, мы получим разрешение от санитарных властей города Москвы, по крайней мере, открывать храмы во внебогослужебное время для того, чтобы верующие могли заходить в храм, ставить свечки, оставлять записки, общаться со священниками. Следующим шагом будет открытие храмов для богослужения. <…> Решение, конечно, будут принимать не церковные власти а власти светские", - сказал митрополит.

По мнению главы ОВЦС, после ослабления ряда карантинных ограничений "даже в Москве <…> говорить о том, что режим самоизоляции в полной мере продолжается, уже невозможно".

Он отметил, что непосредственно после открытия храмов, вероятнее всего, на какое-то время сохранится ряд мер предосторожности - например, соблюдение необходимой дистанции между прихожанами и ограничение общего количества молящихся. "В зависимости от тех решений, которые будут приниматься в каждом конкретном регионе, главы церквей в этих регионах будут определять меры по выходу из карантина. В Москве это будет патриарх, в других регионах это будут епархиальные архиереи", - заключил митрополит Иларион.

В пятницу источник ТАСС в Русской православной церкви (РПЦ) сообщил, что постепенное снятие ограничений на посещение храмов и проведение богослужений может происходить во время обозначенных Роспотребнадзором этапов отмены предпринятых против распространения коронавирусной инфекции мер. Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции находится, по словам собеседника агентства, в диалоге с Роспотребнадзором.