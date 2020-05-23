"Альфа-банк" поощрит сотрудников за действия во время захвата отделения в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Руководство "Альфа-банка" решило поощрить сотрудников отделения, которое было захвачено злоумышленником и затем оперативно освобождено правоохранительными органами. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Руководство "Альфа-банка" приняло решение поощрить сотрудников отделения. Сотрудники отделения "Альфа-банка" действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники", - заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

В субботу 23 июля в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него имеется бомба и он намерен взорвать отделение. В результате эффективных действий сотрудников отделения и правоохранительных органов никто не пострадал, злоумышленник был задержан.