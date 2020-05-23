Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посетителей 24 мая

ТАСС, 23 мая. Иерусалимский Храм Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня) откроется для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина, введенного в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Иерусалимского патриархата, размещенном на его официальном сайте .

"Следя за развитием обстановки на Святой земле, мы, главы трех церквей, хранители Храма Гроба Господня, хотели бы сообщить, что с воскресенья, 24 мая, это святое место будет вновь открыто для посетителей и верующих", - говорится в заявлении.

Уточняется, что одновременно внутри смогут находиться лишь 50 человек. Всех посетителей будут проверять на наличие повышенной температуры и других признаков заражения новым коронавирусом. Ношение защитных масок также является обязательным условием посещения храма. Верующие должны будут соблюдать дистанцию в 2 м, не прикасаться к камням, иконам и другим расположенным в храме объектам.

Храм Гроба Господня был закрыт 25 марта из-за распространения коронавируса "до дальнейшего распоряжения".