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Защита Магомедова, заразившегося в СИЗО коронавирусом, просит отпустить его из-под стражи

Также ходатайство об изменении меры пресечения подала защита другого фигуранта дела - Артура Максидова

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Защита совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, заразившегося коронавирусной инфекцией в СИЗО, просит следствие отпустить его из-под стражи. Об этом ТАСС сообщила в субботу адвокат этого фигуранта дела о хищениях при исполнении госконтрактов и создании организованного преступного сообщества Виктория Цилюрик.

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"Меру пресечения может изменить следователь, 22 мая защитники [братьев Зиявудина и Магомеда] Магомедовых и [другого фигуранта дела Артура] Максидова подали ходатайства об изменении им меры пресечения", - сказала защитник.

Защита фигурантов дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве, Дмитрия Михальченко и Андрея Каминова, которые также заразились коронавирусной инфекцией в СИЗО "Лефортово", просят военный суд, где их уголовные дела уже слушаются по существу, смягчить им меру пресечения.

По их словам, дело уже находится на стадии судебных слушаний, все свидетели допрошены, что позволяет изменить меру пресечения. Оставляя их под стражей в данной ситуации, суд создает опасность для их здоровья, так как оказание квалифицированной помощи в следственном изоляторе невозможно, считает защита.

Ранее о заражении обвиняемых в изоляторе ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Теги
РоссияДело о хищениях в группе компаний "Сумма"Магомедов, Зиявудин ГаджиевичПандемия коронавируса нового типа
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