Токарь из Астрахани на самоизоляции делает шляпы из цельных кусков дерева

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Токарь из Астрахани Павел Калинкин на самоизоляции занимается созданием головных уборов из цельных кусков древесины. В России подобного производства, по словам мастера, нет, он единственный, кто представляет деревянные шляпы на всероссийских ярмарках и фестивалях, рассказал ТАСС мастер.

"Я прекрасно знаю, что таких производств нет, друг с другом (с токарями) разговариваем, никто такого не делает. Шляпы начал делать, потому что это профессиональный вызов мне как токарю, превратить 50-килограммовый кусок древесины в шляпу весом 100 гр", - рассказал ТАСС мастер Павел Калинкин.

По словам токаря, создание одной шляпы, начиная с распила пенька, заканчивая шлифовкой полей, занимает около 24 часов. Сейчас в коллекции Павла 10 шляп, толщина полей и сгибов каждой из них не более 2 мм.

"У ковбойской шляпы, например, поля должны гнуться, поэтому толщина должна быть не больше 2 мм, это можно проверить, поднеся лампу. На древесине появляется просвет", - добавил токарь.

Древесину для выточки шляп токарь собирает прямо на улице, после санитарной обрезки деревьев. Стоимость одного головного убора из цельного куска дерева в среднем $1,5 тыс., добавил мастер, но спроса на подобные изделия в России, в отличии от европейских стран, нет.

"Я готов продать ее за пять тысяч рублей, если найдется покупатель из моей целевой аудитории - модельеры, театры, фотостудии. Но поставить на поток такое производство сложно, потому что древесина каждый раз ведет себя по разному и каждое изделие будет уникальное", - рассказал Калинкин, добавив, что планирует открыть в Астрахани токарную школу.