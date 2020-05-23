Разместившие фото нацистов на акции "Бессмертный полк" раскаялись в содеянном

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Два новых фигуранта уголовных дел о реабилитации нацизма раскаялись в размещении фотографий нацистов на виртуальной акции "Бессмертный полк". Это следует из видеозаписи их показаний, распространенной в субботу Следственным комитетом РФ.

Подозреваемый Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине. "Раскаиваюсь. Это задумывалась как не очень оригинальная и умная шутка", - сказал он следователям. Житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, разместивший фото Адольфа Гитлера, извинился за этот поступок. "Я разместил фотографию Гитлера, будучи пьяным. Прошу прощения у всех, кого оскорбил, у ветеранов, организаторов акции", - сказал он.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Шестаков является участником несанкционированных акций. Он ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения митинга и за мелкое хулиганство, а также к уголовной ответственности за угрозу убийством. Эль-Айюби был ранее судим за кражу.

В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Ранее по этой же статье за размещение фото нацистов на виртуальной акции "Бессмертный полк" были привлечены четыре человека. Часть первая статьи 354.1 УК РФ предусматривает для виновного штраф в размере до 300 тыс. рублей или дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Попытки опубликовать фото нацистов в ходе акции "Бессмертный полк" вызвало резко негативную реакцию россиян. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство (83%) респондентов с осуждением отнеслось к этой акции. Инцидент вызвал возмущение известных деятелей культуры и искусства.