В Великом Новгороде у женщины с коронавирусом родившийся ребенок оказался здоров

ТАСС, 23 мая. Второй тест на коронавирус у новорожденного в Великом Новгороде показал отрицательный результат при том, что его мать заражена коронавирусной инфекцией, в субботу сообщил оперативный штаб региона.

"Ребенок, который родился у женщины с коронавирусной инфекцией, здоров. Вторая тест-проба показала отрицательный результат", - сказано в сообщении.

Ребенок появился на свет в роддоме, подготовленном для оказания помощи будущим мамам с коронавирусной инфекцией. Состояние роженицы медики оценивали как средней степени тяжести, новорожденного - как удовлетворительное, его изолировали до выздоровления матери.

В среду в роддоме в Великом Новгороде родился ребенок, у матери которого был подтвержден коронавирус. Это первый случай в регионе.