{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Великом Новгороде у женщины с коронавирусом родившийся ребенок оказался здоров

В среду в городе впервые появился на свет ребенок, мать которого была инфицирована COVID-19

ТАСС, 23 мая. Второй тест на коронавирус у новорожденного в Великом Новгороде показал отрицательный результат при том, что его мать заражена коронавирусной инфекцией, в субботу сообщил оперативный штаб региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ребенок, который родился у женщины с коронавирусной инфекцией, здоров. Вторая тест-проба показала отрицательный результат", - сказано в сообщении.

Ребенок появился на свет в роддоме, подготовленном для оказания помощи будущим мамам с коронавирусной инфекцией. Состояние роженицы медики оценивали как средней степени тяжести, новорожденного - как удовлетворительное, его изолировали до выздоровления матери.

В среду в роддоме в Великом Новгороде родился ребенок, у матери которого был подтвержден коронавирус. Это первый случай в регионе.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Кузнецова сообщила о просьбах помочь лекарствами детям с орфанными заболеваниями
Как сообщили в пресс-службе детского омбудсмена, в правительство было направлено обращение с предложениями о системном решении этого вопроса
Читать полностью