Прокуратура Башкирии проверит данные о невыплате надбавок врачам за работу с коронавирусом

УФА, 23 мая. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии проводит проверку на основании коллективного обращения сотрудников больницы Архангельского района о невыплате положенных надбавок за работу с зараженными коронавирусом. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

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"Прокуратура Республики Башкортостан проводит проверку по поступившему коллективному обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы и по сообщениям из СМИ о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и иным нарушениям законодательства", - сказано в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во вторник на брифинге заявил, что положенные выплаты за оказание помощи пациентам с коронавирусом получили все медики.

По состоянию на 23 мая, в республике 2602 подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 18, выздоровели 832 человека.