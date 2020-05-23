Центр CMD запустил тестирование на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора начал проводить тестирование на антитела к новому коронавирусу, выявляющее наличие или отсутствие у человека иммуноглобулинов группы G. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ЦНИИ.

Иммуноглобулины класса IgG являются защитными и свидетельствуют о наличии у человека иммунитета к вирусу, то есть об уже перенесенном им заболевании.

"Исследование [платное] могут пройти все желающие как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к COVID-19, а также пациенты, не прикрепленные к медицинским учреждениям Москвы и других регионов РФ. Сдается кровь из вены в любом из офисов CMD. Исследование также можно сделать на дому, воспользовавшись услугами нашей выездной службы (от 950 рублей)", - сообщили в центре.

При данном тестировании используется тот же метод иммуноферментного анализа (ИФА), как и в бесплатных поликлиниках. Разработчиком и производителем является Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора в Оболенске. Выполнение исследования занимает до четырех дней. При этом результаты передаваться в Роспотребнадзор не будут.

Отмечается, что чувствительность тест-системы (способность обнаруживать антитела IgG к коронавирусу в исследуемых образцах) составляет 93%, а диагностическая специфичность (способность давать истинно положительные результаты) - 97%. Исследование доступно во всех медицинских офисах CMD по России. Однако разрешено его делать только тем, у кого нет симптомов острого простудного заболевания. Пациенты, желающие сдать кровь на дому, также не должны находиться на карантине.