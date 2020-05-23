В удмуртском городе Можге ввели ограничения из-за роста заражений коронавирусом

УФА, 23 мая. /ТАСС/. Ограничения на работу магазинов, ярмарок, парков и детсадов введены в городе Можга в Удмуртии с населением почти 50 тыс. человек из-за роста заражений коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперштабе региона.

"С 23 мая и до особого распоряжения в Можге запрещена работа ярмарок, рынков, объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, магазинов медицинских или офтальмологических изделий, продуктовых магазинов. Закрыты для прогулок парки и скверы, не работают учреждения дополнительного образования для детей", - говорится в сообщении.

По информации штаба, из выявленных в городе 24 случаев инфицирования на эту субботу пришлось 14. "Жители, у которых был выявлен коронавирус, не соблюдали режим самоизоляции и поздно обратились за медицинской помощью. Поэтому сейчас в списке контактных лиц - 285 человек", - отмечено в сообщении.

С 14 мая в Удмуртии работают магазины в торговых центрах, которые продают непродовольственные товары, за исключением Ижевска и поселка Новый, в котором действует карантин. Жителям разрешили посещать парки, музеи, вести занятия спортом на стадионах, велопрогулки, пробежки, занятия скандинавской ходьбой, прогулки с грудными детьми у дома. На 23 мая в Удмуртии зарегистрировано 510 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 14 смертей.