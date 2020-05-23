В нескольких районах Карелии с 26 мая временно разрешат работу магазинов

"В Карелии начнут работать объекты розничной торговли, включая торговые центры. Запрет на работу непродовольственных магазинов пока будет действовать в Олонецком районе, где в последние дни произошла вспышка коронавирусной инфекции. Магазины также не будут открыты в Сортавальском, Лахденпохском районах и в населенных пунктах Питкярантского района за исключением самой Питкяранты. В Сегежском районе ситуация обратная: объектам розничной торговли будет разрешено работать во всех населенных пунктах, кроме Сегежи", - сказано в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что торговые центры открываются в тестовом режиме до 1 июня. Окончательное решение о их работе будет принято по итогам проверки соблюдения ими всех правил. Торговым центрам необходимо контролировать использование масок и соблюдение социальной дистанции, обеспечить наличие антисептиков, проводить регулярную уборку помещений.

"В магазинах площадью меньше 200 кв. м количество покупателей - 1 человек на 20 кв. м, площадью более 200 кв. м - 1 человек на 30 кв. м. В крупных торговых комплексах площадью не менее 2 000 кв. м - 1 человек на 50 кв. м", - уточнили в сообщении.