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Пандемия коронавируса нового типа

В нескольких районах Карелии с 26 мая временно разрешат работу магазинов

Им позволят работать постоянно, если они будут соблюдать правила безопасности и социального дистанцирования

ТАСС, 23 мая. Власти Карелии смягчат ограничения и разрешат работу закрытых из-за коронавируса непродовольственных магазинов и торговых центров с 26 мая до 1 июня, сообщила в субботу пресс-служба главы республики.

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"В Карелии начнут работать объекты розничной торговли, включая торговые центры. Запрет на работу непродовольственных магазинов пока будет действовать в Олонецком районе, где в последние дни произошла вспышка коронавирусной инфекции. Магазины также не будут открыты в Сортавальском, Лахденпохском районах и в населенных пунктах Питкярантского района за исключением самой Питкяранты. В Сегежском районе ситуация обратная: объектам розничной торговли будет разрешено работать во всех населенных пунктах, кроме Сегежи", - сказано в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что торговые центры открываются в тестовом режиме до 1 июня. Окончательное решение о их работе будет принято по итогам проверки соблюдения ими всех правил. Торговым центрам необходимо контролировать использование масок и соблюдение социальной дистанции, обеспечить наличие антисептиков, проводить регулярную уборку помещений.

"В магазинах площадью меньше 200 кв. м количество покупателей - 1 человек на 20 кв. м, площадью более 200 кв. м - 1 человек на 30 кв. м. В крупных торговых комплексах площадью не менее 2 000 кв. м - 1 человек на 50 кв. м", - уточнили в сообщении.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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