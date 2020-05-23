В Петербурге умерла заразившаяся коронавирусом заведующая отделением больницы

"В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась заведующая 1-м кардиологическим отделением Городской больницы № 26 Галина Анатольевна Литвинова. С 1993 года она трудилась в этой больнице, куда пришла на работу врачом-кардиологом. Галина Анатольевна помогла восстановить здоровье тысячам больных", - говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни врача. "Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача. Желаю родным и близким Галины Анатольевны крепости сил и стойкости, чтобы пережить горечь утраты самого дорогого человека. Светлая память настоящему петербургскому врачу", - приводятся в сообщении слова Беглова.

По последним данным в Санкт-Петербурге выявлено 12 955 случаев заражения, в том числе 363 за последние сутки. По числу заражений город находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья. От последствий, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, в городе умерли 113 человек, выздоровели 3 124 человека.