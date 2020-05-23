В Архангельске на доме нарисовали граффити в честь 75-летия Победы

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Художники завершили работу над граффити в честь 75-летия Победы на многоэтажном доме в Архангельске. Об этом сообщает в субботу пресс-служба администрации Архангельской области.

"Стену архангельской девятиэтажки по адресу ул. Суфтина, 32 теперь украшает рисунок ветерана Великой Отечественной войны в парадном кителе с наградами. Рядом - малыш в пилотке, обнимающий прадеда", - говорится в сообщении.

Над картиной работали два художника - Артем Хазанов и Андрей Птицын. Они начали работу за несколько дней до 9 мая. Коррективы в график вносила холодная и дождливая погода.

На граффити нанесут антивандальную краску и установят информационную табличку. Ведется работа по разработке к этой картине дополненной реальности. По штрих-коду, размещенному на информационной табличке, можно будет на смартфоне увидеть дополнительный сюжет.

Идею разметить граффити на многоэтажке, где проживают ветераны, поддержал врио главы региона Александр Цыбульский. Он выделил на работы более 1,1 млн рублей из резервного фонда регионального правительства.