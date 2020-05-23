{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Архангельске на доме нарисовали граффити в честь 75-летия Победы

На нем изображен малыш, обнимающий ветерана

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Художники завершили работу над граффити в честь 75-летия Победы на многоэтажном доме в Архангельске. Об этом сообщает в субботу пресс-служба администрации Архангельской области.

"Стену архангельской девятиэтажки по адресу ул. Суфтина, 32 теперь украшает рисунок ветерана Великой Отечественной войны в парадном кителе с наградами. Рядом - малыш в пилотке, обнимающий прадеда", - говорится в сообщении.

Над картиной работали два художника - Артем Хазанов и Андрей Птицын. Они начали работу за несколько дней до 9 мая. Коррективы в график вносила холодная и дождливая погода.

На граффити нанесут антивандальную краску и установят информационную табличку. Ведется работа по разработке к этой картине дополненной реальности. По штрих-коду, размещенному на информационной табличке, можно будет на смартфоне увидеть дополнительный сюжет.

Идею разметить граффити на многоэтажке, где проживают ветераны, поддержал врио главы региона Александр Цыбульский. Он выделил на работы более 1,1 млн рублей из резервного фонда регионального правительства.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич75-летие Победы
Муфтий Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Муфтий пожелал верующим, чтобы Аллах принял и вознаградил совершенные ими в течение месяца Рамадан добрые дела
Читать полностью