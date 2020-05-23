В Карелии с 1 июня некоторые турбазы смогут принимать туристов на срок меньше месяца

ТАСС, 23 мая. Власти Республики Карелия разрешили туристическим базам в некоторых районах принимать гостей на срок менее одного месяца при условии размещения в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах. Об этом в субботу сообщает пресс-служба главы республики.

"В северных и центральных районах Карелии гостей с 1 июня смогут принимать объекты туристической инфраструктуры, которые размещают приезжающих в отдельно стоящих коттеджах или в зданиях с отдельными входами", - говорится в сообщении.

При этом владельцам туристических объектов предписано отказаться от шведского стола и организовать питание гостей на открытом воздухе или доставлять еду в номера. Кроме того, на территории турбазы или кемпинга гости должны иметь возможность купить продукты и товары первой необходимости.

В пресс-службе подчеркнули, что к персоналу турбаз также предъявляются особые требования по соблюдению санитарной безопасности. Необходимо проводить термометрию, пользоваться масками и обрабатывать руки антисептиками. Эти же предписания распространяются на гостей, им также разрешено покидать территорию туркомплексов только для посещения объектов туристического показа на открытом воздухе.

При этом на юге и юго-западе республики - в Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком, Пряжинском и Прионежском районах - ограничения в работе турбаз сохраняются. "Там разрешено размещать граждан, приезжающих в командировку", - отмечает пресс-служба.

Ранее туркомпаниям в Карелии рекомендовали продавать туры жителям из других регионов не менее чем на месяц, поскольку в Карелии для гостей из-за пределов республики была введена обязательная 14-дневная самоизоляция. Гостиницам пока разрешено заселять людей из других регионов только при наличии командировочного удостоверения.