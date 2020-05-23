Источник: в Красногорске в районе Павшинской поймы обнаружили разлив нефтепродуктов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов обнаружен в районе Павшинской поймы на месте впадения реки Банька в Москва-реку в Красногорске. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На месте впадения реки Банька в Москва-реку в районе Павшинской поймы зафиксирован, по предварительным данным, разлив нефтепродуктов. Сейчас устанавливается причина произошедшего и точный химический состав веществ, попавших в воду", - сказал собеседник агентства.

Информацию об обнаружении радужной пленки неизвестного происхождения в этом районе ТАСС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. "21 мая около 11:00 в районе Павшинской поймы в Красногорске на месте впадения реки Банька в Москва-реку обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения. Установлено, что она протянулась на 500 м вдоль береговой линии реки Банька, а также образовала пятно размером 30 на 10 м на Москва-реке", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на месте происшествия установлены боновые заграждения: 20 м на реке Банька и 80 м - Москва-реке. Проводится очистка места загрязнения с помощью сорбента. "Работы по ликвидации продолжаются. Угрозы распространения нет", - подчеркнули в МЧС.

К ликвидации происшествия привлекаются 17 человек и шесть единиц техники, от МЧС России три человека и одна единица техники.