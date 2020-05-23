СК проводит проверку по факту загрязнения акватории Москвы-реки в Красногорске

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту загрязнения акватории Москвы-реки в Красногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, 21 мая в районе микрорайона Павшинская пойма Красногорска в акватории Москвы-реки обнаружена тонкая радужная пленка, распространение которой силами ГУ МЧС России локализовано", - сообщила Марковская.

В ходе проверки следователи устанавливают причины появления загрязнения в реке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.