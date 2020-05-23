Под Мурманском закрыли на карантин отделение больницы

ТАСС, 23 мая. Неврологическое отделение Центральной районной больницы (ЦРБ) Североморска Мурманской области закрыли на карантин из-за коронавируса до 1 июня. Об этом сообщает в субботу оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Неврологическое отделение Североморской ЦРБ закрыто на карантин до 1 июня. Положительный результат анализа на коронавирус выявлен у сотрудника медучреждения в ходе еженедельно профилактического тестирования", - сказано в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что работник, у которого выявлен коронавирус, в настоящее время находится на лечении. Среди пациентов больницы случаев коронавирусной инфекции не выявлено.

Во вторник сообщалось о закрытии на 14-дневный карантин акушерского отделения Мурманского перинатального центра. Там коронавирус подтвердился у двух медицинских работников учреждения.