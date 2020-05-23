"Крым 24" восстановил сюжеты после удаления YouTube-канала телекомпании

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники телеканала "Крым 24" после удаления канала с YouTube восстановили все телесюжеты, загрузив их на свой сайт. Об этом сообщил в субботу ТАСС генеральный продюсер ТРК "Крым" Олег Крючков.

"Сюжеты и весь контент восстановлен благодаря тому, что он находился в телевизионном архиве. Мы просто не будем использовать YouTube, все восстанавливаем на базе своего сайта. Будем вести поиск других видеоплатформ, которые не находятся на территории США, потому что на них бесполезно восстанавливать контент, который опять через некоторое время будет удален", - сказал он.

Он также сообщил, что рассматривается возможность подать в суд на компанию Google. Иск будет подан в один из российских судов, добавил собеседник агентства.

В среду телекомпания "Крым 24" сообщила, что видеосервис корпорации Google утром без объяснения причин удалил ее YouTube-канал.