В Египте зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

КАИР, 23 мая. /ТАСС/. Рекордное количество смертей от осложнений после заражения новым коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в Египте. Как сообщил в субботу в ежедневном отчете Минздрав республики, за сутки умерли 28 человек, что является абсолютным максимумом с начала пандемии.

По словам официально представителя ведомства Халеда Мугахеда, выявлено 727 новых инфицированных. "Общее число заразившихся достигло 16 513 человек, - указал он. - Выздоровели 4628 заболевших, количество летальных исходов составило 735".

Суббота - последний день месяца поста Рамадан, и с воскресенья большинство арабских стран отмечает праздник разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Египет, а также ряд других стран, пошли на ужесточение карантинных мер на эти дни.

С 24 по 29 мая в целях предотвращения распространения вируса в стране полностью прекращается движение общественного транспорта, будут закрыты торговые и развлекательные центры, набережные, пляжи, парки и рестораны. Комендантский час, который в настоящее время начинается в 21:00, будет действовать с 17:00 до 06:00. Кроме того, с 30 мая кабинет министров принял решение ввести в качестве обязательной для всех меры ношение в общественных местах медицинских масок. Послабления ограничительных мер стоит ожидать не ранее середины июня.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,1 млн человек, свыше 330 тыс. умерли.