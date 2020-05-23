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Пандемия коронавируса нового типа

Татарстан отменил обсервацию для прибывающих в регион при отсутствии у них коронавируса

Для этого гости республики должны доказать, что они не инфицированы

ТАСС, 23 мая. Кабинет министров Татарстана отменил обязательную 2-недельную обсервацию для прибывающих в республику из других регионов при условии, что они смогут доказать отсутствие у них коронавирусной инфекции. Для этого гражданин должен предоставить справку об уже пройденной обсервации или отрицательные результаты тестов на коронавирус, говорится в сообщении оперштаба в субботу.

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"Кабмин Татарстана внес новые изменения в постановление, определяющее меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Теперь в обсерваторы не будут отправлять прибывающих в республику, если они могут доказать отсутствие болезни. Право не изолироваться на две недели получили те, кто прямо перед приездом в Татарстан уже просидел 14 дней на обсервации в другом регионе", - сказано в сообщении.

В тексте постановления отмечается, что обсервация не потребуется в том случае, если гражданин предоставит документ о прохождении обсервации в другом регионе, справку из медицинских организаций об излечении от болезни, вызванной коронавирусом, или отрицательные результаты ПЦР-тестов, полученные не ранее чем за два дня до прибытия в Татарстан. Постановление вступает в силу с понедельника.

После майских праздников власти Татарстана пошли на поэтапное смягчение ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. В частности, режим самоизоляции стал носить для жителей республики рекомендательный характер.

По состоянию на 23 мая в регионе зарегистрировано 2 697 случаев заражения коронавирусом, выписано 1825 человек, 10 умерли.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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