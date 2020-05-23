Кадыров накануне Ураза-байрама попросил у Аллаха сил для победы над коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 23 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в преддверии Ураза-байрама попросил у Аллаха сил для победы над коронавирусом и поздравил мусульман с праздником в видеообращении.

"Завершился благословенный месяц рамадан, - написал Кадыров в своем Telegram-канале. - Я очень рад, что Всевышний Аллах наделил нас благом совершать как можно больше добрых дел, помогать ближним, нуждающимся людям в этот священный месяц. Мы уповаем только на его благословение, прося в своих молитвах мира и благополучия для мусульман Чеченской Республики, России и всего мира. Также мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом - вирусом [который вызывает заболевание] COVID-19, поглотившим многие страны".

В Telegram-канале Кадырова опубликовано видео, на котором глава Чеченской Республики поздравляет мусульман. Видно, что снимающий движется к мечети в центре Грозного. Самого Кадырова в кадре нет. Помощник главы Чечни и директор телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев сообщил ТАСС, что Кадыров лично снимал видео.

Источник в медицинских кругах 21 мая сообщил ТАСС, что Кадырова с подозрением на инфицирование коронавирусом доставили на самолете в Москву. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

В Telegram-каналах писали, что глава Чечни находится в больнице в тяжелом состоянии. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сплетнями информацию о болезни Кадырова и призвал не беспокоиться о его здоровье. Дудаев ранее заявил, что глава Чечни лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике.