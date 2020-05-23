Илон Маск отметил, что ему нравится звучание русского языка

На реплику другого пользователя на русском Маск ответил: "Мне очень нравится звучание русского языка". На комментарий о том, что ему еще предстоит услышать сленг на русском, бизнесмен написал: "Когда рак на горе свистнет".

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск считает приятным для слуха звучание русской речи. Об этом он сообщил в Twitter.

Маск и ранее неоднократно писал в Twitter на русском. К примеру, в апреле 2019 года ему был задан вопрос о том, верно ли, что он ведет работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на Землю представителей внеземных цивилизаций. "Где инопланетяне?" - ответил на это Маск. На реплику другого пользователя о том, что инопланетяне живут под поверхностью Марса, он написал: "Вот где собака зарыта". Употребил Маск в одной из дискуссий и следующую фразу: "Говорят, что кур доят".

В марте 2019 года он на поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией ответил: "Спасибо за добрые слова!"

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $40,3 млрд. Он занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира. Маск возглавляет компании SpaceX и Tesla. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.