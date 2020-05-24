"Комсомольская правда" отмечает 95-летие

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Коллектив газеты "Комсомольская правда" в воскресенье отмечает 95-летие. В честь юбилея в понедельник будет опубликован специальный выпуск, об этом ТАСС рассказали в пресс-службе издания.

История "Комсомолки" началась 24 мая 1925 года, в этот день вышел первый номер сначала молодежного издания, а затем - газеты для всей семьи.

"О феномене "Комсомолки", ее особом стиле, о кузнице кадров советской и российской журналистики написано много статей, песен, книг, снято фильмов. К памятной дате для всех читателей "КП" издание подготовило традиционный юбилейный номер, который выйдет в понедельник, 25 мая, в Москве. И во вторник, 26 мая, во всех 85 регионах РФ", - сказали в пресс-службе.

В разное время сотрудниками "Комсомольской правды" были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, в ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.

Здесь же работали очеркист Инна Руденко, научный обозреватель Ярослав Голованов, Василий Песков - единственный в мире журналист, который на протяжении почти полувека вел одну рубрику - "Окно в природу".

Единоразовый тираж "Комсомольской правды" составляет более двух миллионов экземпляров. Издание читают в 450 городах, 85 регионах РФ, а в 48 странах мира выходят местные выпуски на русском языке. Аудитория сайта газеты составляет 7,5 млн человек в сутки.

О спецвыпуске

В понедельник "Комсомольская правда" выпустит юбилейный номер газеты с лучшими материалами ее авторов за 95 лет, в их числе первое интервью Юрия Гагарина после приземления авторства Василия Пескова, "Долг" Инны Руденко и "Трое на острове" Леонида Репина.

Составитель юбилейного номера, шеф-редактор ежедневного выпуска "КП" Евгений Сазонов, слова которого привели в пресс-службе, рассказал, что номер выйдет в формате А2, то есть газета будет такой, какой ее получал читатель в 1925 году. Выпуск будет состоять из лучших знаковых и резонансных материалов авторов за все годы. "На этих публикациях выросли целые поколения, их мастерство и сегодня - недостижимая высота для всех нас. По этим материалам можно изучать историю не только газеты, но и самой России", - рассказал он.

В выпуске также опубликуют интервью маршала СССР Георгия Жукова, там можно будет почитать зарисовки "Комсомольской правды" на БАМе, самые яркие публикации Ярослава Голованова. Кроме того, в номере будет вновь описана полярная экспедиция "КП" во главе с Дмитрием Шпаро.