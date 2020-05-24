Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась до 11,7 тыс. га

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в регионах России тушат 64 пожара на общей площади более 11,7 тыс. га, сообщила в воскресенье пресс-служба федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана". Сутками ранее площадь пожаров составляла около 6,8 тыс. га.

"На 00:00 мск 24 мая на территории Российской Федерации действовало 64 лесных пожара на площади 11 733 га, по которым проводились работы по тушению", - говорится в релизе.

Пожары зарегистрированы в 14 регионах России. Самые крупные возгорания зафиксированы в Хабаровском крае (четыре пожара на площади 4,9 тыс. га), в Хакасии (один пожар на площади 2,2 тыс. га), в Забайкальском крае (семь пожаров на площади 1,9 тыс. га). В Красноярском крае действует 18 лесных пожаров на площади 1,1 тыс. га.

К борьбе с огнем привлекли более 1,7 тыс. человек, задействовали 249 единиц техники. На авиамониторинге находятся 59 воздушных судов, на тушении - 30.

За минувшие сутки было ликвидировано 36 лесных пожаров на площади, превышающей 2,1 тыс. га.

Особый противопожарный режим введен в 51 регионе РФ, режим ЧС из-за пожаров действует в двух субъектах: на всей территории Забайкалья и в одном районе Хакасии.