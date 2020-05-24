Ученый оценил шансы на успешность испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Шансы на то, что разрабатываемая в Оксфордском университете вакцина от коронавируса нового типа окажется эффективной, уменьшились до 50%. Об этом заявил в опубликованном в субботу в газете The Sunday Telegraph интервью Адриан Хилл, директор Дженнеровского института в Оксфорде, сотрудники которого занимаются разработкой вакцины. По его словам, основная проблема, с которой сталкиваются ученые, - темпы распространения вируса падают столь быстро, что провести полноценный анализ эффективности препарата становится все сложнее.

Гонка со временем "Да, это гонка, но не гонка с другими ребятами (учеными - прим. ТАСС). Это гонка с исчезающим вирусом, гонка со временем. Ранее в этом году мы говорили, что шансы разработать эффективную вакцину к сентябрю составляют 80%. Но в настоящий момент существует 50-процентная вероятность, что мы вообще не добьемся результата", - сказал ученый. "Мы находимся в странной ситуации, когда мы хотим, чтобы COVID-19 (болезнь, вызываемая коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) осталась хотя бы ненадолго. Но количество случаев падает", - заметил Хилл. В пятницу университет заявил о начале второй стадии клинических испытаний, при которой в ближайшие недели привиты будут более 10 тыс. человек. Часть участников проекта получат вакцину ChAdOx1 nCoV-19, созданную на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Другой части добровольцев из контрольной группы достанется вакцина от менингита MenACWY. По оценкам Хилла, при снижающихся темпах распространения инфекции в стране из 10 тыс. привитых добровольцев инфицированными окажутся менее 50 человек. А если их будет менее 20, то результаты масштабного исследования могут и вовсе оказаться бесполезными. Осторожный подход

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