Сотрудники МЧС провели дезинфекцию более 6 тыс. объектов соцобслуживания

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России с целью сокращения риска распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию на 6 123 объектах социального обслуживания. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Продезинфицировано около 1 915 лечебных учреждений общей площадью около 1,8 млн кв. м, 1 060 образовательных учреждений общей площадью более 2 млн кв. м, - сказали в пресс-службе. - Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на 6 123 объектах социального обслуживания общей площадью более 3,3 млн кв. м".

Также специалисты министерства обработали более 23,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 4,3 млн кв. м.

В МЧС добавили, что на регулярной основе дезинфекция проводится на собственных объектах министерства. К настоящему моменту обработано более 33 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 26,4 млн кв. м. Кроме того, продезинфицировано более 4,6 тыс. км дорог и более 48,5 тыс. единиц техники.

Сотрудники Невского спасательного центра МЧС России провели специальную обработку Финляндского вокзала. Таким образом, завершилась третья волна дезинфекции железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга.