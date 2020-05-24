Главный эпидемиолог Минздрава назвал условие неуязвимости общества к коронавирусу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Распространение коронавирусной инфекции прекратится, когда у 95% населения выработается к ней иммунитет, обеспечить такой уровень может только вакцинация, подчеркнул главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в интервью " Парламентской газете" .

"При инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, - это вакцинация с широким охватом населения, - сказал эксперт. - Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц".

Брико отметил, что 60-70% населения с иммунитетом к вирусу - это "тот уровень, который позволит сказать, что, если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц". Но ожидать, что этот показатель будет достигнут естественным путем, неправильно, поскольку в этом случае "слишком много будет жертв среди населения", пояснил он.

"Нужна вакцина, чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойку. И тем самым даже в случае заноса возбудителя в коллектив он не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к инфекции лиц", - добавил Брико. Он выразил надежду на создание вакцины от нового коронавируса в ближайшее время.

Специалисты в разных странах, включая Россию, работают над созданием вакцины от нового коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора полагают, что первые результаты клинических испытаний появятся в начале июля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что "доступ для более широкого применения [вакцины] должен появиться в конце июля".

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней. По оценке директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, примерно 15-20% жителей Москвы уже перенесли коронавирусную инфекцию. По данным руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, антитела (иммуноглобулины класса G) к коронавирусу выявлены у 12,5% из более чем 50 тыс. протестированных москвичей, что свидетельствует о формировании иммунитета.