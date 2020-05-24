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Самолет с 88 россиянами прибыл из индийского Гоа в Ростов-на-Дону

Из них 41 пассажир вылетел далее в Уфу, еще трое - в Екатеринбург

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыл из Гоа (Индия) в Ростов-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов в воскресенье.

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"Всего на борту было 88 пассажиров, 44 из них летели до Ростова-на-Дону, еще 41 на том же рейсе вылетел далее до Уфы и трое - до Екатеринбурга", - сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

Организованные ранее вывозные рейсы из Гоа доставили граждан РФ, которые зарегистрировались на сайте госуслуг, в Москву, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Так, 14 мая самолет авиакомпании "Россия" вывез из Гоа 426 российских граждан: 96 пассажиров в Ростов-на-Дону и 330 - в Москву.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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ИндияРоссияРостовская областьБашкортостанСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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