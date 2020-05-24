Китай за сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Власти Китая зафиксировали за минувшие сутки три новых случая инфицирования коронавирусом, а также 36 человек с бессимптомным протеканием заболевания. Согласно опубликованному в воскресенье заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ни один человек не умер, трое выздоровели.

Из трех новых случаев заражения два - ввозные (по одному - в Шанхае и в южной провинции Гуандун). Общее число завозных случаев заражения в Китае достигло 1 713, при этом 1 673 человека выздоровели, 40 проходят лечение, из них один - в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Еще один случай заражения за минувшие сутки выявлен внутри Китая - в провинции Цзилинь на северо-востоке страны. По данным на полночь 24 мая (19:00 субботы мск), общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 82 974, 4 634 человека умерли, 78 261 вылечился и выписан из медучреждений. В настоящее время 79 человек в стране по-прежнему проходят лечение, состояние восьми из них оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлены 36 человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов, в том числе четыре прибывших из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 371 такой пациент, из них 28 прибыли из-за рубежа. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала эпидемии.